Da bi preskočili vrsto za cepivo, sta se preoblekli v starejši gospe

V Orlandu na Floridi sta se dve ženski, stari 34 in 44 let, preoblekli v starejši gospe in se pretvarjali, da sta stari 65 let, da bi tako preskočili čakalno vrsto in predčasno prejeli cepivo proti covidu-19. Poskus ni uspel, saj so ju zavrnili in jima izdali opozorilo, poročajo oblasti.

Raul Pino, državni zdravstveni uradnik v okrožju Orange – kjer je tudi Orlando – je dejal, da sta se ženski v sredo preoblekli tako, da bi bili videti starejši. Nadeli sta si pokrivali, rokavice in očala, poroča Associated Press. Tiskovna predstavnica šerifovega urada Michelle Guido je za Orlando Sentinelpojasnila, da sta ženski med registracijo za cepljenje ponaredili svoji letnici rojstva in tako zaobšli državni sistem, ki prednost daje ljudem, ki so starejši od 65 let. "Njuni imeni sta se ujemali s podatki iz registracije, vendar pa sta bili letnici rojstva napačni," je dejala. Kot kaže, naj bi ženski prišli celo po drugi odmerek, saj naj bi prvega že prejeli, a ni jasno, kje. Uradniki so potrdili, da sta ženski stari 34 in 44 let in ne 65, kot sta dejali. V videoposnetku, ki ga je poslal šerif okrožja Orange, je slišati policijskega namestnika, ki je ženski okaral: "Cepivo ste ukradli nekomu, ki ga potrebuje bolj kot vi." Uradniki zdravstvenega ministrstva so policijske namestnike pozvali, naj jima izdajo opozorili. Guido je dejal, da opozorilo pomeni, da se v kongresni center, kjer je potekalo cepljenje, ne smeta vrniti iz nobenega razloga. Ne na cepljenje ali testiranje na covid-19 niti na kongres ali predstavo. Če se bosta vrnili, ju namreč lahko aretirajo. Pino je dejal še, da bodo izvedli preiskavo, v okviru katere bodo poskušali ugotoviti, kje sta prejeli prvi odmerek in kako se jima je uspelo naročiti. Dodal je, da bodo poskušali ugotoviti, "ali v postopku obstajajo luknje, ki ljudem omogočajo tovrstno početje". icon-expand