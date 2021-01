'Da bi se vse učitelje testiralo enkrat na teden, ne pride v poštev'

Tudi navodilo o obveznem testiranju vseh zaposlenih. Vlada si ob poslabšani epidemiološki sliki želi, da so prav vsi šolniki dojeli pomen testiranja. "Vsi v vladi in v mojem kabinetu se testiramo enkrat na teden že dolgo časa in nikogar nisem še srečal s predrto nosnico," je popoldne na izredni novinarski konferenci ob tem dejal premier Janez Janša .

Od srede zvečer se v eni največjih osnovnih šol v državi pripravljajo na nov prvi šolski dan za 300 otrok. "Oblikovali smo po osem prvih in drugih, ter sedem tretjih razredov. Naredili bomo 23 mehurčkov, poskrbeli smo za varno pot, varno razdaljo, nošenje maske. Navodila so jasna," zagotavlja Rudolf Planinšek , ravnatelj OŠ Simona Jenka Kranj.

Zdravstveno osebje prosi, naj zaposleni v šolstvu na testiranja prihajajo ob določenem času, ki so ga izvedeli od ravnateljev, in naj se vedejo odgovorno. "Tisti s pozitivnim rezultatom se takoj odpravijo domov v izolacijo, seveda ne z javnim prevozom ter pokličejo svojega zdravnika," poziva Vesna Kerstin Petrič , generalna direktorica Direktorata za javno zdravje.

"Tveganje odpiranja šol in vrtcev je veliko. To pomeni na desettisoče novih stikov," opozarja premier Janša.

Teoretično bi jih lahko razporedili in jih vsak dan testirali petino. A ob postopnem odpiranju preostalih dveh triad in srednjih šol bo nemogoče slediti potrebam po testiranju, še opozarja Prestor. "To pomeni 'kurjenje' kadrov v zdravstvu, ki jih nimamo."

Je pa glede na vse okoliščine odpiranje šol in vrtcev zelo tvegano."To pomeni, da bomo imeli v državi od torka naprej na desettisoče novih stikov," je danes še opozoril Janša. Šole so tudi že prejele strokovno literaturo, poudarja. Odpiranje šol je relativno varno zgolj ob upoštevanju navodil in zaščitnih ukrepov, še pravi premier in dodaja, da je od čisto vsakega posameznika odvisno, kako uspešno bomo zajezili okužbo in kako dolgo bodo šole lahko odprte.

Vozniki, pozor!

Ob ponovnem odprtju šol bo v cestnem prometu, predvsem v okolici osnovnih šol, povečano število otrok. Zato policija vse voznike opozarja, naj bodo od torka naprej v prometu zdaj še toliko bolj pozorni."Dejansko gre zopet za prvi šolski dan, namreč vsi ti tedni, ki so minili od obiska šol, so šli v pozabo, zato je prav, da obnovimo to znanje. Predlagamo pa staršem, da vseeno v teh dneh še enkrat prehodijo šolske poti in otroke opozorijo na nevarnosti, s katerimi se bodo srečevali na cesti," poziva Simon Sušanj s Policijske uprave (PU) Kranj.