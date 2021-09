Dan po (nasilnih) protestih: razbita okna, zažgani smetnjaki in poškodovani policisti

Na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani je prišlo do incidentov. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je Policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V može v modrem so letele celo granitne kocke. Več oseb je poškodovanih. Policija še izbira informacije, z zdravstvenega inšpektorata so nam sporočili, da njihovih zaposlenih tam ni bilo.

Na ljubljanskem Trgu republike se je po ocenah Policijske uprave Ljubljana na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) zbralo okoli 8000 ljudi. Protest je sprva potekal mirno, nato pa je najprej eden od protestnikov vrgel steklenico proti enemu od policistov, ki je varoval shod, a ga k sreči zgrešil. Množica se je tudi približala vhodu v parlamentarno stavbo. Policija pa je še okrepila svojo prisotnost in zavarovala vhod.

"Inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS na protestu niso bili prisotni. Nadzor protestov je v pristojnosti Policije," nam je sporočila predstavnica inšpektorata Deana Potza.

Nekajkrat je prišlo do stopnjevanja napetosti, zbrani so skandirali nekatera navijaška gesla, v poslopje parlamenta so protestniki usmerili nekaj pirotehnike, množico je preletaval policijski helikopter. Nekaj po 20. uri je policija uporabila solzivec in udeleženci shoda so se bili primorani umakniti izpred parlamenta in so se razkropili po ljubljanskih ulicah. Pozneje pa se jih je nekaj vrnilo na ploščad pred parlamentom in proti policistom so začela leteti pirotehnična sredstva. Policija je aktivirala še vodni top, skupina udeležencev shoda pa je nanj in na policiste začela metati različne predmete, glede na pričevanje enega od udeležencev celo granitne kocke. Te je bilo videti po cesti in ob zelenih površinah pred DZ. Okoli 21. ure je Policija prek megafona ljudem sporočila, da je shod razpuščen in zahtevala, da se umaknejo do Prešernove na eni ali do Slovenske ceste na drugi strani.

Kakšne kršitve so zaznali, ali so izdali globe, koliko oseb je bilo pridržanih in koliko poškodovanih, smo vprašali na Policijo. Njihove odgovore še čakamo.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je na shodu "prišlo do množične kršitve javnega reda in miru, kjer so protestniki v policiste in stavbo DZ metali steklenice, granitne kocke in pirotehniko, zato je bil shod s strani Policije razpuščen". "Osebe so bile večkrat pozvane, naj zapustijo Trg republike, vendar tega ukaza niso upoštevale, zato so policisti množico s Trga republike razgnali. Posamezne skupine so se nato na območju centra Ljubljane uprle in niso upoštevale ukazov Policije, naj se razidejo, prav tako je prišlo do napadov na policiste, v katere so posamezniki metali granitne kocke in druge predmete, ter uporabljali pirotehniko," so navedli na ljubljanski policijski upravi.

Okoli 22. ure so policisti uspeli vzpostaviti javni red in mir in pregnati protestnike, ki so v središču mesta še nadaljevali s kršitvami javnega reda in miru. V skupinah so se zbrali in napadali policiste s steklenicami in granitnimi kockami, so pojasnili. Policisti so med intervencijo uporabili več različnih prisilnih sredstev, med drugim plinska sredstva, penaste naboje ter vodni top, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave. Dodali so, da je bilo med varovanjem zaznanih več kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj, obravnava vseh dogodkov pa še poteka. Poškodovanih je bilo več policistov, več službenih vozil Policije in stavba državnega zbora. Nekaj oseb je bilo pridržanih, podatka o poškodovanih osebah, ki so se udeležile shoda, pa še niso zabeležili.

Na protestu so bili sicer kritični do zahtevanega pogoja PCT za opravljanje in uporabo tako rekoč vseh dejavnosti. Kritični so bili do vlade in aktualnega sklica državnega zbora, ki da ne uživata več zaupanja ljudi, zato so jih med skandiranjem pozvali k odstopu. "Hočemo nazaj svoje življenje, hočemo svobodo," je bilo slišati na protestu.

Epidemiološka slika v državi se sicer slabša. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 11.238 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 347 covidnih bolnikov, od tega 75 na intenzivni negi. Samo v torek je umrlo šest covidnih bolnikov.