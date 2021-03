Danes bo padla odločitev, stroka za stroge ukrepe med prazniki

Kot so poročali v oddaji 24UR, je na mizi predlog, da bi se zaprle šole, industrija, javni prevoz, gibanje pa bi bilo omejeno na regije. Odprte bi ostale le živilske trgovine, lekarne in kritična infrastruktura, prav tako tudi vrtci za nujno varstvo. Po zaprtju pa naj bi strokovna skupina predlagala ukrepanje po vladnem semaforju.

Skupina ima po neuradnih informacijah več predlogov, zelo verjetno je, da bo predlagala kratkotrajno zaprtje družbe, podobno kot marca lani. Po naših informacijah, naj bi strogi ukrepi veljali 11 dni, prihodnji teden bi se lahko tako zaprle nekatere trgovine in gostinski lokali.

Z vidika epidemiološke stroke je tako zaprtje smiselno, je dejal direktor NIJZ Milan Krek . A ob tem opozoril, da bo vlada zagotovo tehtala tudi posledice takšnega zaprtja za gospodarstvo in šolstvo. Krek je v soboto napovedal, da bo posvetovalna skupina končno odločitev sprejela danes na Brdu pri Kranju. Ali popolnoma zapreti javno življenje ali ne, je treba vprašati vse partnerje. "Če bi gledali samo z epidemiološkega vidika, potem da, ampak je zelo pomembno pogledati še kaj drugega," je dodal.

Stranki LMŠ in Levica se posveta ne bosta udeležili

Posveta se po napovedih znova ne bosta udeležila predsednik LMŠ Marjan Šarec in koordinator Levice Luka Mesec. Vabilo so tokrat kljub Pahorjevemu obvestilu, da bo pogovor potekal javno, zavrnili v SAB, v SD pa so se vprašali o smiselnost pogovora, saj da dialog nima učinka, če ena stran ni pripravljena poslušati.

Udeleženci prejšnjega marčevskega srečanja so se dogovorili, da se ponovno sestanejo aprila, če ne bodo razmere zahtevale drugače. A je nato vlada na sredini seji predlagala, da se na posvetu sestanejo pred popoldnevom, ko naj bi vlada obravnavala predloge svetovalne skupine za covid-19.