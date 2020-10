Janša: Danes potrdili več kot kot 1.100 okužb s koronavirusom

Gre seveda za neuradne podatke, uradni bodo znani jutri, število potrjenih primerov pa bi zato lahko še naraslo. V poznejšem tvitu je še dodal, da vsi, ki "se norčujejo iz zelo resne situacije in nasprotujejo nujnim ukrepom za zmanjšanje stikov in posledično okužb"ogrožajo življenja in zdravje. Ob tem je ponovil prepričanje, da so ukrepi nujni.