Danes še zadnje izplačilo mesečnega temeljnega dohodka

Pomoč v obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka je samozaposlenim, družbenikom, kmetom in verskim uslužbencem ponudil zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je bil uveljavljen 11. aprila.

Za marec so lahko prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Denar izplačuje Furs na podlagi posebne izjave, ki jo je bilo treba prek informacijskega sistema eDavki vložiti najpozneje do konca maja. Hkrati je bilo mogoče za enako obdobje, torej od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja, uveljavljati tudi oprostitev plačila socialnih prispevkov.

Prvim upravičencem - ki so omenjeno izjavo vložili že v prvem tednu po uveljavitvi interventnega zakona - je finančna uprava mesečni temeljni dohodek izplačala že pred prvomajskimi prazniki. Nakazilo v skupnem znesku 11,2 milijona evrov je tedaj prejelo nekaj več kot 32.000 upravičencev. V drugem nakazilu, ki je sledilo 8. maja, je skupaj 27,5 milijona evrov prejelo nekaj več kot 37.500 upravičencev.

Vmes se je nabor upravičencev razširil, in sicer je novela interventnega zakona, ki jo je DZ sprejel tik pred koncem aprila, na novo med upravičence do tega dohodka dodala tudi tiste samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence, ki v zavarovanje niso vključeni za polni zavarovalni čas. Ti upravičenci so mesečni temeljni dohodek prejeli v sorazmernem delu glede na delež vključitve v zavarovanje. Skupaj 4753 oseb je 22. maja prejelo skupaj 2,2 milijona evrov.