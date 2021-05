Kaj vse je vlada sprostila? Danes znanih več podrobnosti

Vlada je med drugim odločila, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo udeležencev lahko tudi več kot 50.

Med drugim bo stroka tako pri pogoju, da bo eno od treh dokazil potrebno za vstop na večino dejavnosti (kot so športne in kulturne prireditve), vztrajali tudi v zeleni fazi, je v o oddaji 24UR ZVEČER poudarila vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar. Hitri antigenski testi so brezplačni in dostopni za vse, zato ne moremo govoriti, da gre za neenakovredne pogoje," je izpostavila Logarjeva. Dodala je, da je tudi cepljenje "zdaj postalo zelo dobro dostopno" .

V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci in študenti. Ministrstvo za izobraževanje je srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, prehajajo na model B. Študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo.

Odpirajo se tudi kampi – ti bodo lahko 70 odstotno zasedeni (doslej so lahko oddajali 30 enot). Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka ta od 5. do 22. ure in ne več od 7. do 19. ure. Poleg tega je epidemijo covida-19 podaljšala še za 30 dni, od 17. maja dalje.