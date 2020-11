Danska bo iz strahu zaradi mutacije virusa pobila več milijonov kun

Poročilo, ki ga je v roke dobila danska vlada, je po besedah premierke Mette Frederiksenpokazalo, da so pri 12 osebah na severu države, ki so se okužile preko kun, zaznali mutacijo virusa. Ta je povzročila, da se virus lahko prenese iz živali na človeka. Odločitev za zakol teh živali je premierka pojasnila s tem, da bi mutacija novega koronavirusa lahko ogrozila učinkovitost bodočega cepiva proti covidu-19, tako da ne bi učinkoval tako, kot bi moral.

"To je zelo, zelo resno," je poudarila Frederiksenova. "Mutirani virus ima lahko grozljive posledice, ne le pri nas, pač pa po vsem svetu!"

Na Danskem so do zdaj potrdili 50.530 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 729 ljudi. Zdravstveni minister Magnus Heunicke je opozoril, da je kar 783 primerov na severu države "povezanih" s temi živalmi.

Po besedah danskega ministra za okolje in prehrano Mogensa Jensenaso okužbe potrdili že na 207 farmah. Večino primerov so ugotovili na severu regije Jutland, a so odredili zakol vseh živali.