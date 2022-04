Danska je prva država, ki je ustavila program cepljenja proti koronavirusu

"Epidemijo dobro nadzorujemo. Zdi se, da se umirja. Stopnje sprejemov v bolnišnice so stabilne, pričakujemo pa tudi, da bodo kmalu padle. Zato prekinjamo program množičnega cepljenja proti covidu-19," je dejala Bolette Søborg z Nacionalnega odbora za zdravje. Kot pravi, bodo cepina mesta sicer še vedno odprta, tako da lahko osebe, ki bodo to želele, še vedno prejmejo cepivo.

Cepljenje sicer še vedno priporoča tistim, ki jim okužba s covidom predstavlja povečano tveganje. To so na primer starejši od 40 let in necepljene nosečnice. "Še naprej priporočamo tudi, da osebe, ki so že prejele prvi odmerek, zaključijo s cepilnim programom," je dejala. Ob tem sicer državni organi opozarjajo, da je ustavitev programa le začasna ter da bodo najverjetneje z njim ponovno začeli jeseni, ko pričakujejo, da se bo virus v populaciji znova povečal. Virus namreč še naprej mutira, različice pa so na virus tudi različno odporne.

Danski zdravstveni strokovnjaki bodo tako do jeseni preučili različne možnosti cepljenja. Preučili bodo na primer, koga vse bi bilo treba cepiti, kdaj bi bi bilo cepljenje potrebno ter katera cepiva bi za to uporabili. Ob tem bodo še naprej pozorno spremljali razvoj epidemije.

Ostale države medtem sprejemajo različne odločitve na področju koronavirusa, vendar pa ukinitev cepljenja za zdaj še niso sprejele. Evropa in ZDA sta opustili večino covidnih omejitev. Kitajska po drugi strani še naprej uvaja nove omejitve, saj se virus v tamkajšnjih velikih mestih, kot sta Šanghaj in Peking, še vedno širi.