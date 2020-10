Danska napovedala odstrel milijona živali, okuženih s koronavirusom

Danska bo odstrelila milijon živali, natančneje kun, ki so okužene z novim koronavirusom. "Kmetije oziroma farme ne smejo postati vir okužbe za ljudi," so sporočili pristojni. Oblasti so okužbe doslej potrdile pri kunah na kar 41 farmah. Primeri prenosa koronavirusne bolezni 19 z živali na človeka so sicer redki.

Danska je napovedala odstrel milijona kun, potem ko je postalo znano, da se okužba z novim koronavirusum pospešeno širi med to vrsto. Na Danskem kune na farmah sicer vzrejajo za krzno. icon-expand Danske oblasti so napovedale odstrel kun na več kot 41 farmah. FOTO: Shutterstock Ta nordijska država velja za največjo svetovno proizvajalko kunjega krzna, ki pa je ob svetovni pandemiji covida-19 doslej dala odstreliti že na milijone teh živali na farmah po vsej državi. A virus, ki je na številnih kmetijah posredno tako povzročil pravo opustošenje, se še naprej neustavljivo širi, poročajo tuji mediji. Odstrel na vseh farmah znotraj polmera osmih kilometrov od potrjene okužbe Najnovejše primere okužbe pri kunah so tokrat zabeležili na skupno kar 41 farmah, domnevajo pa, da je virus prisoten še na najmanj 20 farmah. Danski minister za okolje in hrano Mogens Jensen pravi, da bi lahko bilo okuženih okoli milijon teh živali. "Previdnostni ukrepi vključujejo odstrel kun na vseh farmah, ki so od tiste, kjer je bila okužba potrjena, oddaljene do osem kilometrov. Moja glavna naloga je zagotoviti, da farme ne bodo postale vir okužbe za ljudi, zato se je vlada odločila za odstrel kun," je dejal Jensen. Enakega ukrepa se je že pred časom poslužila tudi Španija, ki je dala odstreliti skupno 93.000 kun. Vse živali so sicer prihajale le z ene farme. Tudi španske oblasti s tem skušajo preprečiti prenos okužbe na prebivalce. O odstrelu kun poročajo tudi iz Nizozemske, potem, ko sta se dve osebi okužili od teh živali. Primeri prenosa koronavirusne bolezni 19 z živali na človeka so sicer redki.