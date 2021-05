Danska se odpoveduje tudi cepivu podjetja Johnson & Johnson

Danska je po AstraZeneci iz programa cepljenja odstranila tudi cepivo proti covidu-19 farmacevtskega podjetja Johnson & Johnson. To je naredila z razlogom, da razišče poročila o redkih, a potencialno nevarnih krvnih strdkih, poroča AP News.

Cepivo Johnson & Johnson je bilo za uporabo v EU odobreno 11. marca, a je nato prišlo do manjše zamude pri njegovi uporabi. Pristojne oblasti v ZDA so namreč zaradi primerov strdkov priporočile začasno ustavitev uporabe cepiva, zaradi česar je podjetje začasno ustavilo dobavo cepiva državam Unije. EMA pa je nato pred dvema tednoma sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson, a da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. Strdki se lahko pojavijo v zelo redkih primerih v kombinaciji z nizko ravnijo krvnih ploščic v roku treh tednov po cepljenju. Primeri strdkov, ki so jih preučili, so bili zelo podobni primerom, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece.