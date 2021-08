Danska z 10. septembrom napoveduje odpravo vseh omejitev

"Epidemija je pod nadzorom, imamo rekordno stopnjo cepljenja. Zato lahko 10. septembra odpravimo posebne ukrepe, ki smo jih morali uvesti v boju proti covidu-19," je Heunicke. Na Danskem je proti covidu-19 precepljenih več kot 70 odstotkov prebivalcev.

Kljub temu pa je Heunicke opozoril, da "epidemije še ni konec", in dejal, da vlada "ne bo odlašala in bo hitro ukrepala, če bo pandemija znova ogrozila delovanje družbe".

Danska je bila ena prvih držav, ki so marca lani uvedle delno zaprtje države ter zaprle šole in nenujne storitve. Med pandemijo so ukrepe sproščali in zaostrovali glede na epidemiološke razmere, aprila pa so uvedli "koronski potni list". Ta je imetnikom med drugim omogočil vstop v restavracije, kinodvorane, telovadnice in frizerske salone. Po ukinitvi ukrepov pa predložitev potrdila za vstop v javne prostore ne bo več potrebna.