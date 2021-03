Danska začasno ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece

Danske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da so iz previdnostnih razlogov začasno ustavili cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s cepivom podjetja AstraZeneca, potem ko so se pri nekaterih po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev je bila sprejeta "po poročilih o resnih primerih krvnih strdkov med ljudmi, cepljenimi s cepivom proti covidu-19 AstraZenece", so zapisali v izjavi. Pri tem so sicer dodali, da "trenutno ni ugotovljeno, da obstaja povezava med cepivom in krvnimi strdki". Evropska agencija za zdravila (Ema) je v sredo sporočila, da glede na preliminarno preiskavo cepivo AstraZenece ni povzročilo smrti medicinske sestre v Avstriji, ki je umrla zaradi krvnega strdka deset dni po cepljenju s tem cepivom. Avstrijske oblasti so pred dnevi začasno ustavile cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s serijo cepiva AstraZenece, razlog pa je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri neki 35-letnici po cepljenju s tem cepivom.