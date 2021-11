Danska zaradi porasta okužb znova uvaja covidno potrdilo

V skladu z načrti vlade bo covidno potrdilo, ki dokazuje bodisi cepljenje bodisi prebolelost bodisi negativen rezultat testa na novi koronavirus, obvezno predvsem za obisk barov, restavracij in nočnih klubov, pa tudi za prireditve v notranjih prostorih z več kot 200 udeleženci. Za dogodke na prostem bo veljala omejitev na največ 2000 udeležencev. Poleg tega naj bi morali potrdilo pokazati tudi obiskovalci bolnišnic in domov za starejše.

Na Danskem s približno 5,8 milijona prebivalci je v celoti cepljenih 85,9 odstotka ljudi, starejših od 12 let. Oblasti so že 10. septembra, ko naj bi epidemijo spravili pod nadzor, odpravile obvezno covidno potrdilo.

A od sredine oktobra število okužb znova narašča in konec prejšnjega tedna so zdravstvene oblasti posvarile pred preobremenitvijo bolnišnic zaradi covida-19, gripe in drugih nalezljivih bolezni. "Zdravstvene oblasti so pričakovale, da bo več ljudi zbolelo za covidom in pristalo v bolnišnicah, a stvari se dogajajo hitreje od pričakovanj," je glede tega opozorila Frederiksenova.

Število novih okužb z novim koronavirusom je bilo v ponedeljek že peti dan zapored višje od 2000. V bolnišnicah so zdravili 303 covidne bolnike, od tega 36 na intenzivni terapiji.