Nemčija ukrep znižanega DDV za gostince podaljšala do 2022. Kaj pa pri nas?

Eden izmed ukrepov za razbremenitev gospodarstva v Nemčiji je znižanje davčnih stopenj. Nemška vlada je tako že julija 2020 znižala obe davčni stopnji – splošno z 19 na 16 odstotkov in znižano davčno stopnjo s sedem na pet odstotkov. Pri tem je za gostinski sektor, ki je še posebej na udaru zaradi novega koronavirusa, namesto prej veljavne splošne davčne stopnje uvedla znižano davčno stopnjo.

Ukrep znižanih davkov za gospodarstvo je veljal do konca leta 2020, za gostinski sektor pa bi prvotno veljal do 30. junija 2021. Vendar pa je prejšnji teden nemška vladajoča koalicija ukrep za gostince še podaljšala. Tako bo za restavracije in kavarne namesto siceršnje 19-odstotne davčne stopnje vse do konca leta 2022 veljala znižana, 7-odstotna davčna stopnja. S tem je nemška vlada prisluhnila pozivom sektorja, ki ga je ta kriza najbolj prizadela.

Gostinski obrati so sicer tudi v Nemčiji morali znova zapreti svoja vrata, in sicer 2. novembra lani, dovoljena sta le dostava in prevzem hrane in pijače. Predsednik nemškega združenja hotelov in restavracij (Dehoga Bundesverband) Guido Zöllick je pozdravil odločitev o podaljšanju ukrepa in jo označil za pravilno, pomembno in spodbudno.

"Podaljšanje do konca leta 2022 je izjemno pomembno za zagotovitev trajnostne gostinske dejavnosti. Hkrati pa je to spodbuden signal in motivacija podjetnikom, da nadaljujejo s poslovanjem. To je bilo tudi pravo sporočilo ob pravem času za zaposlene, ki se vse bolj sprašujejo, ali bo njihov delodajalec krizo preživel," pa je po poročanju nemške spletne strani AHGZ dejala Angela Inselkammer, predsednica bavarskega združenja hotelov in restavracij Dehoga Bayern.

Znižana davčna stopnja bo sicer veljala le za hrano oziroma obroke v gostinskih lokalih, ne pa tudi za pijačo.