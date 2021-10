Dečka s hudo opečeno nogo niso želeli sprejeti brez negativnega testa

Dečka so zdaj že operirali in oskrbeli rane.

Kot poroča časnik Večer , so tako sestre kot ostali čakajoči zdravnika prosilil, naj dečka sprejme na obravnavo, a je moral deček kljub temu čakati. Kot je dejal oče štiriletnika, so njegovega sina sprejeli šele, ko je govoril z direktorico Splošne bolnišnice Celje. " Čez tri minute so nam nato sporočili, da je test negativen," je povedal oče dečka.

Kot pravi oče štiriletnega dečka, je sin opekline dobil, ko je nogo namočil v krop. Po prihodu na urgenco je oče na formularju med drugim zapisal, da je deček prehlajen in da kašlja, zaradi česar so mu pred obravnavo odredili hitri test na covid-19. Pred negativnim izvidom ga zdravnik ni želel obravnavati, zato je štiriletnik s hudo opečeno nogo na izvid testa 40 minut čakal kar v avtu pred urgenco.

"Gre za poškodbo pri predšolskem otroku, ki je bila obravnavana korektno, kar se tiče strokovnih vsebin. Vprašanje pa se je postavilo, ali je bil otrok obravnavan tudi dovolj hitro," je za naš portal povedal strokovni direktor bolnišnice Radko Komadina. "Po opisu in ustnih sporočilih udeleženih kolegov je šlo za lahko poškodbo," je še dodal.

Zaradi tega primera bodo v bolnišnici odredili interni strokovni nadzor, v katerem bomo preverili potek zdravstvene obravnave pacienta in nato v skladu z ugotovitvami nadzora tudi ustrezno ukrepali. "V začetku naslednjega tedna bomo verjetno prišli do jasnega odgovora, ali je bila obravnava proceduralno skladna z odredbo ministrstva, posledično bomo tudi ustrezno ukrepali in komunicirali z javnostjo," je dejal strokovni direktor bolnišnice.

Kot je dejal Komadina, so od ministrstva za zdravje že septembra dobili okrožnico, ki zaheva spoštovanje pravila PCT pri osebah, ki iščejo zdravniško poomoč. "Vendar pa so naštete tudi izjeme, med katere spadajo otroci do 15. leta in vsa nujna stanja," dodaja.