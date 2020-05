Dedek in babica izdelala 'obleko za objemanje', da sta lahko spet objela vnuke

In je res. Našla sta nekaj plastičnih industrijskih vreč, vizirjev in rokavic, ki so jima ležali po hiši. "Naredil je tri prototipe, preden je izdelal obleko, ki je bila povsem neprodušno zaprta. Pregledal jo je zelo natančno in se prepričal, da ne prepušča niti malo zraka. Nato sva se oblekla tako, da sva zaščitni obleki dala na tla, zlezla vanju, pri tem pazila, da se ne dotakneva zunanjosti. Nato sva si nadela še rokavice," pripoveduje Laura in prizna, da se je njuna hčerka, ki živi z njima, ob tem precej nasmejala.

Nasprotno čustvo - solze pa je ta poteza izvabila iz njune druge hčerke Nicole, ki živi v Bristolu in ju ni videla kar tri mesece. Takoj, ko je Velika Britanija odpravila omejitve gibanja, se je z osemmesečno hčerkico Peggyodpeljala k njima na obisk. Veselili sta se, da bosta spet videli babico in dedka. Dogovorili so se, da se bodo srečali na dvorišču in se ne bodo dotikali, pač pa bodo ohranjali dva metra varnostne razdalje.

A ob prihodu ju je pričakalo presenečenje - iz hiše sta v "popolni bojni opremi" stopila Laura in Pat.

"Nicola je kar naprej ponavljala: O moj bog, ne morem verjeti, da sta to storila! Potočila je nekaj solz, nato pa smo se končno objeli. Peggy je bilo to zelo všeč, niti malo se naju ni bala," je povedala Laura.