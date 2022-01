Občutek nepopisne žeje pri covidnih bolnikih, prisotna tudi dehidracija

Tudi covid-19 pogosto povzroči dehidracijo. Kaj se lahko stori za izboljšanje počutja in nenazadnje tudi varnosti teh bolnikov, razmišljajo strokovnjaki po vsem svetu. Teme so se lotili tudi pri britanskem združenju Heathcare Infeciton Society (HIC), kjer so preučili več raziskav. Spomnili so tudi na zelo staro, ki je pokazala, da je vbrizgani virus črnih koz pri dobro hidriranih kuncih v laboratoriju ostal lokaliziran in se ni razširil na okoliška tkiva. Videti je bilo, da je bila zmanjšanja prepustnost celic tisti mehanizem, ki je stal za tem, avtorji raziskave pa so takrat poročali, da je neustrezna raven hidracije ogrozila sposobnost organizma, da vzpostavi ustrezen imunski odziv.

Hidracija in okužba sta povezani v začarani krog: neustrezna hidracija lahko pripomore k večji dovzetnosti za okužbo in poveča njeno resnost, okužba pa poveča izgubo tekočine in včasih posameznikom tudi onemogoča, da bi jo nadomestili.

Že večkrat je bilo povedano, da se respiratorni virusi učinkoviteje širijo v hladnejšem podnebju, kar je verjetno posledica tega, da se ljudje tam več zadržujejo v zaprtih prostorih, kjer je pogosto tudi gneča. Hrvaški strokovnjaki so tako že v prvem valu epidemije covida-19 začeli preučevati dokaze, ki kažejo, da suh zrak v zaprtih prostorih spodbuja sušenje sluznice in povzroči izgubo fizične zaščite pred patogeni, kar vodi v povečano stopnjo respiratornih prenosov. Skupina znanstvenikov, ki so jo sestavljali Alemka Markotić, Dragan Primorac, Ivan Gornik in Gordan Lauc , ki se je medtem sicer znašel v nemilosti vladne svetovalne skupine, je ugotavljala, da lahko pomanjkanje tekočine prepreči tudi ustrezno rehidracijo pregrad sluznice, kar lahko nato povzroči povečano tveganje za okužbo dihal pri prizadetih posameznikih. Njihovi ameriški kolegi pa so nekaj mesecev pozneje domnevali, da kronična hipertonična dehidracija ne samo poveča posameznikova tveganja za okužbo, ampak lahko vodi k pretiranemu imunskemu odzivu.

V skoraj dvoletnem preučevanju covida-19 se je potrdilo, da bolezen ne vpliva samo na pljuča, ampak gre za sistemsko obolenje, ki lahko prizadene tudi druge organe. A vseeno trenutno ni študij, ki bi raziskale vprašanje povezanosti covida-19 in dehidracije v celoti. Ocenjevanje ustreznosti hidracije je težko, saj hematološki in urinski biomarkerji ne odražajo vedno dejanskega stanja bolnika, dokler se ne razvije huda dehidracija. Blaga dehidracija je lahko spregledana ali napačno diagnosticirana, poleg tega sta okužba in dehidracija v času diagnoze pogosto prisotni hkrati, zato je težko ugotoviti, kaj se je razvilo prej, poudarjajo pri HIS-u.

Dva ekstrema pri ravni natrija v krvi

Številne študije so pokazale, da je pri covidnih bolnikih pogosto prisotna dehidracija ali "hipernatriemija”, ko ima posameznik preveč natrija v krvi, včasih brez drugih simptomov. Pomanjkanje tekočine je pogost vzrok za hipernatriemijo, pri čemer so zelo mladi in zelo stari bolniki najbolj ogroženi. Hipernatremija je bila dokumentirana pri pediatričnih in starejših bolnikih s covidom, študije pa so tudi poročale, da je bila hipernatremija ob sprejemu prognostični dejavnik za povečano obolevnost in umrljivost.

Dehidracija se lahko razvije tudi pozneje, ko koronavirusna bolezen napreduje. Razširjenost hipernatremije so preučevali belgijski strokovnjaki, ki so ugotovili, da je na oddelku za intenzivno terapijo izmed 17 pacientov, pri katerih se je zaradi virusa SARS-CoV-2 razvil sindromom akutne dihalne stiske, devet ljudi postalo hipernatremičnih po sprejemu na intenzivno nego. Avtorji raziskave so zaključili, da je bila osmolarnost urina v normalnem obsegu in bolniki so vzdrževali pozitivno ravnovesje tekočin, tako da je do dehidracije verjetno prišlo kot posledica izgube tekočine preko kože in dihanja, kar ni presenetljivo pri bolnikih, ki jih je verjetno zdelovala tudi vročina.