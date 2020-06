Deksametazona, ki ga Britanci označujejo za uspešno zdravilo, pri nas ne uporabljamo

Zdravilo ima protivnetne, protibolečinske in protialergijske učinke in zavira delovanje imunskega sistema.

Ko smo kontaktirali Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana z vprašanjem, če to zdravilo uporabljajo, so nam odgovorili, da ne. Ob tem so dodali, da rezultate študij in članke na kliniki zelo podrobno spremljajo, ob tem pa opozarjajo na določeno mero previdnosti, saj se je že večkrat zgodilo, da je tudi v zelo uglednih revijah prišlo do popravkov ali umikov. Trenutne prakse zdravljenja zato na Infekcijski ne bodo spreminjali, so v odgovoru še zapisali iz Službe za odnose z javnostmi UKC Ljubljana.

Kot je povedal infektolog in predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo na Medicinski fakulteti Janez Tomažič, je deksametazon zdravilo, ki ga poznamo že desetletja. Dodal je, da pride v poštev le pri določeni skupini bolnikov, in sicer predvsem pri kritično bolnih, torej tistih, ki so na intenzivni negi in pri katerih se pojavi citokinski vihar. Pri tem imunost prekorači dobrobit za posameznika, torej lahko, tako Tomažič, bolnika ubije njegov lastni imunski sistem.

Pri nas zdravilo sicer izdeluje novomeška Krka, kot pa poudarjajo britanski raziskovalci, zdravljenje z deksametazonom traja do 10 dni in pri njih stane približno šest evrov na bolnika. V študiji, ki je trajala od marca, so ugotovili, da zdravilo ne pomaga ljudem z blažjimi simptomi oziroma tistim, ki ne potrebujejo pomoči pri dihanju.