Del DNK, podedovan od Neandertalcev, povezan s težjim potekom covida-19

Del DNK, podedovan od Neandertalcev, je povezan z do trikrat večjim tveganjem, da ljudje huje zbolijo za covidom-19, so ugotovili znanstveniki iz Švedske in Nemčije. Ugotovili so, da je ta skupina genov zelo podobna skupini genov pri okoli 50.000 let starem Neandertalcu iz Hrvaške, piše na spletni strani nemškega inštituta Maxa Plancka.

Znanstveniki z inštituta Maxa Plancka in švedskega inštituta Karolinska so poleti ugotovili, da je skupina genov na kromosomu 3 povezana z večjim tveganjem za hospitalizacijo in težavami z dihanjem po okužbi z novim koronavirusom. Znanstvenika Hugo Zeberg in Svante Pääbo sta zdaj ugotovila, da je ta skupina genov podedovana od Neandertalcev. Zelo je podobna delu DNK pri približno 50.000 let starem Neandertalcu iz Hrvaške, sta pojasnila v študiji, objavljeni v sredo v znanstveni reviji Nature. "Izkazalo se je, da je sodobni človek to skupino genov podedoval od Neandertalcev pri križanju pred okoli 60.000 leti," je pojasnil Zeberg. "Danes je pri ljudeh, ki so podedovali te gene, trikrat večja verjetnost, da bodo po okužbi z novim koronavirusom potrebovali umetno predihavanje z ventilatorjem," je dodal. icon-expand Tisti, ki so podedovali gene od Neandertalcev, naj bi imeli trikrat večjo verjetnost, da bodo po okužbi s koronavirusom potrebovali umetno predihavanje pljuč. FOTO: AP Študija ugotavlja še, da se pogostost te skupine genov v različnih delih sveta precej razlikuje. Precej pogosta je med ljudmi na jugu Azije, kjer jo ima približno polovica. V Evropi jo ima vsak šesti človek, medtem ko je ljudje v Afriki in na vzhodu Azije skoraj nimajo. Zakaj ta skupina genov prinaša večje tveganje za bolnike s covidom-19, še ni znano. "Osupljivo je, da imajo geni, podedovani od Neandertalcev, takšne tragične posledice med trenutno pandemijo. To moramo zdaj raziskati, kar se da hitro," je povedal Pääbo.