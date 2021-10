Del stroke za veljavnost testov na protitelesa

"Nepravično je, da tisti, ki so zboleli za covidom, šli k zdravniku in imajo pozitivni PCR-test, veljajo za prebolevnike, mi, ki nismo obremenjevali zdravstvenega sistema in imamo morda celo več protiteles kot priznani prebolevniki, pa ne," so glasni tisti, ki imajo v rokah pozitivni test na protitelesa, a ne izpolnjujejo pogoja PCT. Bomo morda tudi mi šli po poti Avstrije in priznali ta test kot zadosten dokaz prebolevnosti in ga upoštevali v sistemu PCT? Kaj sicer pokaže testiranje na protitelesa? Ob kakšnem številu protiteles smo lahko prepričani, da smo zaščiteni? Več tednov po cepljenju se je testirala novinarka oddaje Preverjeno Brigita Potočnik. Glede tega, da bi ti testi veljali kot pogoj za PCT, tudi če nimaš potrdila od zdravnika, pa je pri nas stroka razdeljena.