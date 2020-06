Delavci v hlajenih obratih bolj izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom?

Potem ko so iz Nemčije sporočili, da so v enem od tamkajšnjih mesnopredelovalnih obratov pri več kot 600 delavcih potrdili okužbo z novim koronavirusom, o podobnih žariščih v klavnicah poročajo tudi iz Združenega kraljestva. Je razlog zgolj pomanjkanje zaščitnih ukrepov ali igra pomembno vlogo pri širjenju virusa tudi hlajeno okolje?

Delavci, ki delajo v hlajenih okoljih v živilskih obratih, bi lahko bili bolj izpostavljeni tveganju za okužbo z novim koronavirusom, je za Sky News dejal mikrobiolog z Univerze v Readingu Simon Clarke. "Obstajata dve razlagi. Prva je, da ljudje ne upoštevajo pravil glede ohranjanja razdalje pri delu. Vendar, če bi bil to glavni razlog, zakaj to vidimo le v živilskopredelovalnih obratih in ne v drugih podjetjih," se sprašuje Clarke. "Mislim, da je bolj verjetna razlaga, da gre za mraz – ti prostori so po navadi hlajeni. Če so ti prostori hlajeni, ali so zato ljudje bolj občutljivi na okužbe, kot smo v zimskem času?" Kot je rekel Clarke, je za zdaj ta povezava še premalo raziskana. "V resnici ne vemo. Vendar moj sum je, da to ima nekaj opraviti z mrazom, hlajenim okoljem v živilskih podjetjih," je poudaril.

icon-expand Delavci v mesnopredelovalnih obratih so bolj izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom. FOTO: Dreamstime

V zadnjih 48 urah potrdili tri žarišča v živilskih podjetjih V Združenem kraljestvu so v zadnjih dveh dneh potrdili več žarišč v živilskih obratih v krajih Cleckheaton, Anglesey in Wrexham. Samo v teh treh mesnopredelovalnih obratih so namreč potrdili skupno več kot 250 okužb. Lokalno prebivalstvo, uradniki in zdravniki so razburjeni, ker jih o novih izbruhih koronavirusa niso obvestili. Za dogajanje so tudi lokalni zdravniki izvedeli šele na četrtkovi novinarski konferenci britanskega zdravstvenega ministra Matta Hancocka. Družinska zdravnica iz kraja Cleckheaton Jools Thomas je dejala, da ji je "padla čeljust", ko je po televiziji slišala, kakšno je stanje na območju, ki ga pokriva. Zaradi izbruhov novega koronavirusa je po poročanju Sky Newsa v zadnjih tednih kar nekaj živilskih podjetij na Otoku zaprlo svoja vrata.

icon-expand Na Otoku so v zadnjih 48 urah odkrili tri žarišča v živilskih podjetjih. FOTO: Dreamstime

Nova žarišča v mesnopredelovalnih obratih vzbujajo skrbi, da se ne bi tudi na Otoku zgodili scenariji iz Francije in ZDA, kjer so se prav tako v živilskih objektih okužbe hitro širile. Samo v ZDA je za covid-19 zbolelo kar 25.000 delavcev iz mesnopredelovalnih podjetij, najmanj 91 pa jih je umrlo. Ameriški Center za obvladovanje in preprečevanje bolezni je ocenil, da so delavci v mesnih podjetjih izpostavljeni občutno povečanemu tveganju za širjenje koronavirusa, ker delajo v zaprtih prostorih in dlje časa preživijo na majhni razdalji drug od drugega, včasih tudi po 10 ali 12 ur na dan. Tudi analiza, ki jo je prejšnji mesec opravil britanski časnik Guardian, je pokazala, da je skoraj polovica žarišč covid-19 v ZDA povezanih z obrati, kjer pridelujejo in pakirajo perutnino, svinjino in govedino. Zato so vse glasnejši pozivi k nujnim reformam mesne industrije. Tudi v Nemčiji, kjer so v mesnopredelovalnem obratu v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija potrdili več kot 650 okužb z novim koronavirusom, so vse glasnejša opozorila, da so za širjenje okužb krive neprimerne delovne razmere oziroma neupoštevanje vseh priporočil. Zaradi tega mikroizbruha naj bi bilo na območju v karanteni 7000 ljudi, preventivno pa so zaprli tudi vrtce in šole v kraju, kjer stoji proizvodni obrat. Se lahko virus prenaša prek zamrznjene hrane? Ob zadnjih izbruhih v mesnopredelovalnih obratih in izbruhu na kitajski tržnici, kjer so virus našli na deskah, na katerih so rezali uvoženi losos, se porajajo tudi vprašanja, ali je mogoče, da se virus širi prek zamrznjene hrane oziroma hladne hrane. Mnenja strokovnjakov so različna. Glavni epidemiolog kitajskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni Vu Zunju je za državni medij dejal, da lahko koronavirus na površju zamrznjene hrane preživi do tri mesece in da njegova agencija sumi, da so za zadnji izbruh koronavirusa na Kitajskem krive okužene dobrine. Ob tem pa je še poudaril, da je za dokončno sodbo potrebno več preiskav in da je mogoče, da so virus v Peking prinesli ljudje iz drugih krajev.