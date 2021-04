Delež nezaskrbljenih najvišji po maju 2020, sproščanje prinaša višje zaupanje v vlado

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so prebivalci Slovenije glede trenutnih razmer, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Ugotoviti so želeli tudi, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.