Delfin, ki pogreša ljudi in med karanteno redkim obiskovalcem prinaša 'darila'

Iz avstralskega Tin Can Baya poročajo o simpatičnem vedenju 29-letnega delfina, poroča ABC News . "Delfin priplava in v svojem kljunu prinese različne predmete, nato pa jih skrbno preda prostovoljcem," je povedala ena izmed prostovoljk v centru. V zameno pričakuje ribo, ki mu jo prostovoljci seveda z veseljem dajo. "Nismo ga trenirali za to, za to se je izučil sam, lahko bi rekli, da je on 'natereniral' nas," so navdušeni v centru, ki ga redno obiskuje sedem delfinov.

'Darila', ki jih prinaša iz globin, so plastenke, veliki kosi lesa, školjk, …"Prisežemo, da ima nekje skrito celo kolekcijo predmetov in vsakič znova nas preseneti", pravijo v centru. Včasih prinese po deset predmetov, jih razporedi in počaka na svojo težko zasluženo ribo, opisujejo.

To je začel veliko pogosteje početi zdaj, ko je park zaprt za obiskovalce. Je edini izmed sedmih delfinov, za katere skrbijo v tem programu, ki ima to 'očarljivo' navado, pravijo v centru. Ostali mu sicer pomagajo in tudi oni seveda v zameno pričakujejo hrano, so pojasnili v centru.

Pred tem je center obiskalo približno 200 turistov na dan. 16. maja so center ponovno odprli za obiskovalce in bodo še naprej spremljali njegovo vedenje.