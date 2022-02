Delo laboratorijev se že umirja

"Številke pozitivnih primerov, ki so bili testirani v ponedeljek, so se seštele s tistimi, ki so bili pozitivni v torek in jih nismo več potrjevali s PCR-testi, tako da sta se dva dneva v bistvu delno skoncentrirala v enega," je pojasnila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik.

Nov protokol testiranja po njenih besedah prinaša predvsem prihranek pri PCR-testiranjih in pospešitev postopka, ob tem pa razumejo, da gre za začasen protokol, saj je metoda PCR bolj zanesljiva in je potrjevanje testov z njo v diagnostičnem smislu najvišji možen standard.