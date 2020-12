Gospodarstveniki proti dvigu minimalne plače, namesto tega predlagajo krizni dodatek

Kot smo poročali v torek, sindikati močno nasprotujejo predlogu za zamrznitev minimalne plače, ki naj bi ga v okviru PKP7 obravnavala vlada. Sporočili so, da v tem primeru ne izključujejo niti stavke.

V sporočilu za javnost pa so zdaj svoj pogled na epidemijo bolezni covid-19 in njene gospodarske posledice delili Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) - ki se s sindikati ne strinjajo."Opozarjamo, da se mnoga podjetja soočajo z izjemno oteženimi gospodarskimi razmerami in si na vse načine prizadevajo za ohranitev poslovanja in delovnih mest. Spremenjen način določitve višine minimalne plače za leto 2021 bi v tem trenutku dodatno nesorazmerno obremenil gospodarstvo. Tega dodatnega bremena mnoga podjetja ne bi prenesla," so v skupnem pismu zapisale omenjene institucije.

Po njihovih besedah je treba upoštevati, da bi višji stroški dela posledično pomenili dodatno zmanjševanje števila delovnih mest. Zato temu nasprotujejo. Predlagajo pa,"da se minimalna plača za leto 2021 določi v višini 940,58 EUR mesečno, torej v enaki višini, kot je bila določena za leto 2020".

"Ob tem se zavedamo, da je tudi za zaposlene delo v trenutnih razmerah, povezanih z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni covid-19, oteženo. Zato predlagamo kompromisni predlog, da se v okviru PKP7 sprejme ukrep, na podlagi katerega bodo vsi zaposleni v gospodarstvu, ki so prejemniki minimalne plače in delo tudi dejansko opravljajo, v letu 2021 prejeli mesečni krizni dodatek, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, ter ga v celoti plača Republika Slovenija," so sporočili z TZS, ZDS in ZDOPS. Predlog so že posredovali Ekonomsko-socialnemu svetu, čigar člani so predstavniki Vlade RS, sindikatov in ostalih delodajalskih organizacij.

Na Ekonomsko-socialnemu svetu naj bi o omenjenih predlogih razpravljali ta petek.