Delodajalci in sindikati s skupnim pozivom k cepljenju in upoštevanju ukrepov

Slovenija, s tem pa tudi njene prebivalke in prebivalci, se je znašla v izjemno zahtevnih razmerah, povezanih s covidom-19, so zapisali predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije na delodajalski strani ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Slovenska zveza sindikatov Alternativa in Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost na strani delojemalcev.

"Zavedajmo se, da lahko le odgovorno ravnanje vsakega posameznika in vseh nas skupaj zmanjša širjenje okužb in omogoči ponovno normalizacijo našega življenjskega okolja," so zapisali. Višja stopnja precepljenosti prebivalstva lahko, kot so poudarili, najbolj prispeva k zajezitvi širjenja covida-19 ali vsaj k lažji obliki prebolevnosti bolezni, s tem pa tudi k manjšemu pritisku na zdravstvene ustanove, ki so že na robu zmogljivosti.

Podpisniki dokumenta zato pozivajo prebivalce k dosledni predložitvi ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, doslednemu preverjanju pogoja PCT v delovnih okoljih, vključno z vodenjem ustreznih evidenc o samotestiranju zaposlenih, k dosledni in pravilni uporabi zaščitnih mask, upoštevanju varnostne razdalje, razkuževanju rok in delovnih površin, prezračevanju prostorov in spodbujanju k cepljenju.

"Samo z doslednim izvajanjem in spoštovanjem ukrepov lahko prispevamo k temu, da se bodo tudi v prihodnje številne gospodarske dejavnosti in dejavnosti javnega sektorja, med katere sodijo vrtci, šole, fakultete, kulturne dejavnosti in podobno, izvajale še naprej," so navedli.

Ob tem so podpisniki še prepričani, da morajo biti vladni ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 razumljivi, jasni, smiselni, konsistentni, sorazmerni, nediskriminatorni in primerljivi za vsa področja življenja ter pravočasno in na razumljiv način predstavljeni vsem prebivalcem države, še posebej pa tistim skupinam, na katere se nanašajo.