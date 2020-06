Delodajalec zaposlenim: Ne zapuščajte Slovenije

Da bi ustavili ponovno naraščanje števila okuženih s koronavirusom in zajezili grozeči drugi val epidemije, je vlada na rdeči seznam držav z zaskrbljujočo epidemiološko sliko uvrstila Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Kosovo, od koder prihaja na delo v Slovenijo veliko delavcev. Po vrnitvi iz teh držav bo za vse obvezna 14-dnevna karantena, torej tudi za slovenske državljane in tiste, ki imajo tu stalno ali začasno prebivališče.

To je vsekakor treba vzeti v obzir, če se odločamo za potovanje, ne more pa biti osnova za pritisk na delavce. Nekateri delodajalci so namreč zagrozili celo z izgubo zaposlitve, če bo moral delavec po letnem dopustu še v karanteno. Primer takšnega - nedopustnega - pritiska na zaposlene se širi po Facebooku:

Ob ponovni rasti števila okuženih oseb s koronavirusom, pričakovanem zaostrovanju ukrepov ob ponovnem vstopu v državo in zelo verjetni ponovni uvedbi karantene za osebe, ki bodo pripotovale iz držav, za katere veljajo omejite za prihode zaradi poslabšanih epidemioloških razmer ter tudi iz Italije, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije ter Albanije, vas opozarjamo, da (tudi v času koriščenja četnega dopusta) ne zapuščate Republike Slovenije.

Takih ali podobnih primerov je še kar nekaj, je povedal izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko. Med njimi so po njegovih podatkih tudi podjetja, ki imajo več sto zaposlenih. "To je nedopusten poseg v svobodo gibanja ljudi, v njihovo svobodo, v njihov prosti čas in gre po mojem mnenju za zelo močno obliko prisile oziroma mobinga. Nobeden prepis ne daje delodajalcu pravice, da posega v prosti čas delavca. Nobeden," je poudaril. "Gibanje lahko omeji država, ne pa delodajalec," je bil jasen.

Delodajalec, še poudarja Zorko, nima nobene pravne podlage, da to opredeli kot hujšo kršitev delovne obveznosti, uvede kakršne koli sankcije zoper delavca ali pa da mu odsvetuje, prepove potovanje ali da mu celo odredi, kje, v kateri državi je lahko na dopustu. Dejstvo, da so določene države uvrščene na rdečo listo in je po vrnitvi zapovedana karantena, tega ne spremeni, je zagotovil.

"Ne, to ne vpliva na to, da bi to bila hujša kršitev delovne obveznosti. Delavci, ki gredo dol, vedo, da bodo šli v karanteno. V času karantene se ve, kakšna je višina nadomestila plače, ne more pa nihče zahtevati, da boš dal svoj dopust ali pa celo, da ker si šel domov v Bosno, da je to hujša kršitev tvoje delovne obveznosti. Vedeti je treba, da greš domov v svojem prostem času, kršitve delovne obveznosti pa so lahko izključno takrat, ko delavec opravlja delo. Ne more biti kršitev delovne obveznosti tisto, kar jaz počnem v prostem času. Zato je to popolnoma nedovoljen poseg v svobodo gibanja, v prosti čas delavca. Prosti čas delavca nima nobene veze z delovnim razmerjem," je bil jasen.

Delodajalec lahko potovanje odsvetuje, ne more pa ga prepovedati, je dodal. Še manj sme delavca kaznovati z odpovedjo delovnega razmerja. Tistim, ki bi se znašli v takšni situaciji, zato svetuje, naj se obrnejo na inšpektorat za delo in podajo prijavo zoper delodajalca. Če odpoved zaposlitve sprejme in ga delodajalec odjavi iz zavarovanj pa delavcu, ne glede na upravičenost takšne poteze, preostane zgolj tožba. "Kar pa pričakujem je, glede na to, da se je to zdaj začelo množično pojavljati, da bo tudi inšpektorat za delo zelo jasno povedal, da je to nezakonito," je še poudaril Zorko.

Z vprašanjem smo se obrnili tudi na inšpektorat za delo, odgovor še čakamo.