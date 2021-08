Delodajalci necepljenim šoferjem grozijo z odpovedjo

Čeprav je cepljenje proti covidu-19 za zdaj edina učinkovita zaščita pred novim koronavirusom, ki še vedno prevladuje po svetu, je precepljenost, tudi v Sloveniji, še vedno prenizka. Razlogov za to, da marsikdo še vedno ni zavihal rokava, je veliko, med njimi pa so tudi različne teorije zarote.

A necepljeni, čeprav je cepljenje svobodna odločitev vsakega posameznika, v nekaterih panogah že čutijo posledice. Boris Perš, izvršni sekretar Neodvisnega sindikata delavcev Slovenije, pravi, da so se na njih obrnili številni šoferji, na katere so delodajalci začeli izvrševati pritisk in jim postavili ultimat: "Če se ne boste cepili, vam ni treba več priti delat."

Perš pojasnjuje, da je dejanje delodajalcev protiustavno, in da z ultimati kršijo človekove pravice, saj delavec ne bi smel biti diskriminiran ali celo ob delo, če se odloči, da se ne bo cepil. Z nekaterimi delodajalci so predstavniki sindikata tako že imeli pogovore, ko so jih prosili, naj nehajo z mobingom delavcev.

Odpoved zaradi necepljenja je namreč nezakonita in delavec se lahko v takem primeru obrne nanje ali pa pravico poišče na sodišču, pojasnjuje predstavnik sindikata. Vozniki se sicer bojijo tudi tega, da bi delodajalci izvedeli, da so člani sindikata, saj bi bili zato še bolj izpostavljeni diskriminaciji, zato ostajajo 'skriti' člani.