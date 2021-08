'Gospodarstvo brez denarja za testiranje, in to še s skrajšano veljavnostjo'

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok, ki določa, da bodo morale osebe, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve potrošnikom v devetih gospodarskih dejavnostih (npr. storitve higienske nege, gostinska dejavnost …) izpolnjevati pogoj PCT. To bi pomenilo, da se morajo zaposleni v teh dejavnostih, ki niso cepljeni ali covida-19 niso preboleli, od 23. avgusta naprej obvezno testirati s hitrim testom vsakih 48 ur oziroma s PCR-testom vsakih 72 ur, testi pa od tega datuma prav tako več ne bodo brezplačni.

"To je z vidika organizacije dela za podjetja neizvedljivo in finančno nesprejemljivo," v skupnem sporočilu za javnost glede skrajšane veljavnosti testa opozarjajo Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS). Testiranje je bilo do zdaj zahtevano enkrat tedensko.

"Velik del gospodarstva nima več nikakršnih rezerv, zadnjih ukrepov za pomoč pri okrevanju je bila deležna le peščica podjetij, izvajanje gospodarske dejavnosti pa je zaradi vseh omejitev tako na domačem kot tudi tujih trgih izjemno zahtevno in oteženo ter posledično stroškovno obremenjujoče. Novih organizacijskih ali finančnih obremenitev gospodarstvo zato enostavno ne bo preneslo," poudarjajo.