Delodajalci s PKP5 v večini zadovoljni, v Levici pa kritični do vsebine

Delodajalci so s predlogom petega protikoronskega zakona, ki ga je vlada potrdila v sredo, večinoma zadovoljni, saj je upoštevala večino njihovih predlogov. V Levici menijo, da zakon še ni niti spisan, so pa kritični do načrtov glede zdravstva, pa tudi do tega, tako poslanec Matej T. Vatovec, da bodo ljudje bodo s 1. oktobrom ostali brez nadomestil za plače zaradi karanten.

"Veseli nas, da je vlada v petem protikoronskem paketu upoštevala večino naših predlogov. V tem trenutku je pomembno, da pomagamo slovenskemu gospodarstvu, ter da ohranimo delovna mesta in podjetja," je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh. V OZS izpostavljajo, da je vlada na njihovo pobudo poskrbela tudi za samozaposlene. Ti naj bi tako do konca letošnjega leta prejemali mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Pogoj je 30-odstotni upad prihodkov. "Prav tako je vlada ugodila našemu predlogu, da se ukrep čakanja na delo podaljša do konca leta za vse panoge z možnostjo podaljšanja za šest mesecev," so dodali.

Želijo pa si, da bi bili do povračila plače v primeru karantene otrok upravičeni tudi samozaposleni. "Tudi samozaposleni imajo otroke, v primeru karantene otrok pa ostanejo brez prihodkov, zato predlagamo, da se tudi njim zagotovi ustrezno nadomestilo," je poudaril Meh. V OZS poudarjajo, da je posledica njihove pobude tudi ukrep povračila nadomestila plače delodajalcem za čas odrejene karantene delavcu. Pozdravljajo pa tudi nov ukrep, da delavec enkrat letno za tri dni bolniške odsotnosti ne potrebuje bolniškega lista, strošek nadomestila plače pa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Z vsebino predloga petega protikoronskega zakona so pretežno zadovoljni tudi v Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS). Kot je dejal generalni sekretar združenja Jože Smole, razumejo tudi hitenje vlade, saj je treba nekatere ukrepe čim prej uveljaviti. Smole je med ukrepi, ki jih posebej pozdravljajo, izpostavil podaljšanje čakanja na delo. Pričakovano pa so v ZDS nezadovoljni s tem, da vlada ni zamrznila rasti minimalne plače.

Po prepričanju poslanca Levice Mateja T. Vatovcapeti protikoronski zakon, ki še ni v DZ in po njegovem mnenju ni še niti spisan, pomeni še enega od zgrešenih ukrepov te vlade. Po njegovem v oči bode tudi to, da se bo z njim očitno nadaljevala privatizacija zdravstva, kar izpostavljajo tudi sindikati. "Že tisti razpis, ki ga načrtuje ministrstvo za zdravje in skuša vključiti vse zasebnike v javno zdravstveno mrežo, pomeni korak k temu, peti protikoronski paket pa to še stopnjuje," je bil kritičen. Problem Vatovec vidi tudi v posegu v enotnost plačnega sistema, kjer bo očitno peščica najbolj plačanih v zdravstvu dobila še višje nagrade, medtem ko bodo srednje medicinske sestre, medicinske sestre in ostalo osebje dobili zelo majhne dodatke za opravljeno delo. To po Vatovčevih besedah kaže, kakšno stališče ima vlada do reševanja problemov v zdravstvu. Ukrep, ki gre na škodo ljudi, je po njegovem mnenju tudi ta, da bodo ljudje bodo s 1. oktobrom ostali brez nadomestil za plače zaradi karanten. Vatovec se je v današnji izjavi za javnost dotaknil tudi odločitve vlade o deregulaciji cen goriv. "To seveda ne pomeni nič drugega, kot da bodo cene goriv poskočile v nebo. Tudi s tega vidika je vlada pokazala, na kateri strani je - na strani naftnih podjetij, ne pa na strani ljudi," je izpostavil. Komentiral je tudi dejstvo, da je okoljski minister Andrej Vizjak pred nekaj tedni kupil več Petrolovih delnic, te pa so po sredini odločitvi vlade pridobile.