Mario Fafangel: Zdravilo proti teorijam zarote je transparentnost

To je tudi po njegovem posledica prazničnih druženj, število okužb pa naglo narašča v aktivni populaciji. In to je nevarno. "Ta razmah v srednji starostni skupini je izjemno nevaren, ker ima srednja starostna skupina veliko neposrednega kontakta s starejšimi, ki so doma, zato se lahko zgodi, da naslednji val ne bo v DSO-jih, ampak bo zajel predvsem starejše v domači oskrbi, in predvsem to nas skrbi pri tako visokem odstotku okuženosti," opozarja.

Zdaj ni čas za eksperimentiranje, sploh pa ne za sproščanje ukrepov. "To smo videli, vse delne rešitve ne pomagajo, izkazale so se za popolnoma neučinkovite. Tak obseg epidemije je možno do neke mere zmanjšati samo z radikalnimi rešitvami, torej s popolno zaporo,"meni Ihan. Rešitev pa je cepljenje, nadaljuje: "V tej fazi se bomo morali kot država odločiti, ali želimo še eno mučno jesen, ko se bomo morali samoomejevati in uničiti gospodarstvo, ali pa želimo narediti neko kolektivno dejanje, ki bo preprečilo to uničevanje. Če bomo imeli na voljo cepiva, bo že to, da se ne bomo cepili, samouničevanje."

Vse dokler se ne precepimo, pa naj odgovorni za upravljanje z epidemijo sprejemajo premišljene ukrepe, ki naj jih umirjeno tudi komunicirajo. Način vojaške retorike ne deluje, je jasen Fafangel in dodaja: zdravilo proti teorijam zarote je transparentnost. "Meni ni težko reči, da sem nekaj 'zafrknil', da bi bilo bolje, če bi naredil drugače. Ampak najnevarnejši so tisti, ki ne znajo priznati, da so nekaj naredili narobe, in vztrajajo samo zato, ker ne morejo priznati napake. O covidu-19 imamo vedno več informacij, vedno več vemo in prilagajamo priporočila, to pa tudi povemo. Dokler to povemo transparentno, ne pride do teorij zarote, dokler insistiramo v eni smeri samo zato, da ne bi spreminjali poti, pa je malo težje,"jasno in iskreno pove Fafangel.