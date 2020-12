Največ ljudi se okuži na delovnem mestu, ugotovili že več kot 7000 kršitev

Kot je pojasnila Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata so zaznali tudi nekaj nenavadnih primerov kršitev. "Organizacijo prednovoletnih zabav s strani podjetij pod pretvezo, da gre za izobraževanje - tudi to smo zasledili," je pojasnila. Inšpekcijske nadzore sicer opravljajo nenapovedano, za obisk podjetja pa se običajno odločijo na podlagi prijave. Da inšpektorji sicer hodijo na teren in inšpekcijske nadzore pri delodajalcih opravljajo tudi brez prijav, je dodal Krištofelc.

"V določenih primerih maske ne uporabljajo pravilno oziroma jo včasih sploh ne uporabljajo. Gre predvsem za tiste skupne prostore, hodnike, sejne sobe in podobno," je dejal Slavko Krištofelc iz inšpektorata za delo in dodal, da je pomanjkljiv tudi notranji nadzor. "Delodajalci ne nadzirajo, ali njihovi zaposleni dovolj dosledno upoštevajo zaščitne ukrepe," pravi. Na zdravstvenem inšpektoratu medtem opozarjajo še na zbiranje zaposlenih pred vhodom v podjetje.

Kaj pa dobre prakse?

Da si izbruha okužb in posledične zaustavitve dela preprosto ne morejo privoščiti, se dobro zavedajo zlasti farmacevtske verige. V ljubljanskemu Leku in novomeški Krki veljajo rigorozni ukrepi. Predpisan imajo protokol oblačenja, malice so pakirane, mize pa imajo ločene s pleksi steklom. V obeh podjetjih so vzpostavili tudi ekipo za upravljanje s kriznimi situacijami.

Takšno skupino so že na začetku leta ustanovili tudi v perutnini Pivka. In ko so septembra okužbo potrdili pri skoraj 90 od približno 350 zaposlenih v proizvodnji, je bila ravno ta ključna za hitro in učinkovito ukrepanje.

"V enem popoldnevu smo testirali praktično vse, ki hodijo na to lokacijo. Razporedili smo se na delovna mesta, ki so izpadla,"je dejal Janez Rebec, predsednik uprave Pivka perutninarstvo."Vsi direktorji so bili kot navadni delavci na razsekovalnih linijah in na zlaganju v pladnje," je dodal. Dodatno so dosledno nosili maske, razkuževali in držali razdalje, tako pa jim je uspelo širjenje virusa popolnoma zajeziti v enem tednu.

"Seveda je bilo 14 dni težko, ampak na koncu se je izplačalo in smo ven prišli kot zmagovalci,"je dejal Rebec. "Od takrat se tu in tam še vedno pojavi kakšna okužba," je še dodal Rebec, a kljub temu so širjenje - z doslednim upoštevanjem ukrepov - vsakič tudi uspešno preprečili.