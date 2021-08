Necepljeni zaposleni Delte Airlines bodo morali doplačevati zavarovanje

"Doplačilo pri zdravstvenem zavarovanju bo potrebno za zmanjšanje finančnega tveganja, ki ga za naše podjetje ustvarja odločitev posameznikov, da se ne bodo cepili," je dejal. "Odkar je prišla delta različica koronavirusa, so v bolnišnicah pristali samo zaposleni, ki niso bili cepljeni z obema odmerkoma," je dejal.

Vsi zaposleni, ki še ne bodo cepljeni, se bodo morali od 30. septembra tudi tedensko testirati in v vseh zaprtih prostorih v podjetju nositi maske. Trenutno mora vse osebje ameriških letalskih prevoznikov nositi maske na letalih, vendar to ne velja za pisarne podjetja.

Letalski prevozniki so v treh mesecih do 30. junija letos poslovali s 5,3 milijarde dolarjev dobička (4,5 milijarde evrov), kar je za več kot 50 odstotkov manj kot v istem obdobju leta 2019.

Zaposlene k cepljenju z različnimi pristopi spodbujajo tudi druga podjetja

Tudi druga ameriška podjetja poskušajo sicer z različnimi pristopi spodbuditi osebje k cepljenju. Nekatera podjetja, kot so United Airlines, Goldman Sachs ter tehnološka velikana Microsoft in Google, so zaposlenim povedala, da se bodo morali, če želijo priti v službo, cepiti z obema odmerkoma. Naložbeni velikan Vanguard je cepljenemu osebju ponudil bonus v višini 1000 dolarjev, Amazon in Apple pa za zdaj glede cepljenja nimata nobene politike.

Tudi investicijska banka Credit Suisse je v sredo sporočila, da bo vse necepljene zaposlene prosila, naj od 7. septembra delajo od doma. Kot številni drugi so popolno vrnitev v pisarne odložili do oktobra.