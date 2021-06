Delta različica je trenutno glavna grožnja mirnemu poletju in normalni jeseni, je dejal Poklukar na današnji novinarski konferenci, na kateri je sicer predstavljal ključne rešitve predloga zakona o zagotavljanju investicij v slovensko zdravstvo v naslednjih desetih letih.

"Na Portugalskem so v 14 dneh prišli iz zelene barve v rdečo. Porast števila pozitivnih na dan je 590-odstoten, v velikem deležu prevladuje delta različica," je orisal razmere v Evropi.

Po njegovih besedah je edini učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije polno cepljenje. "Zato še enkrat apel vsem, da pristopijo k cepljenju, da bomo jeseni imeli odprte šole, široko odprt turizem in druge dejavnosti," je pozval.

"Z vsemi sredstvi se pripravljamo na četrti val epidemije," je dejal. Po njegovi oceni namreč ni več vprašanje, če bo ob širjenju delta različice četrti val prišel, ampak kdaj.

Z odzivom na cepljenje pristojni sicer niso zadovoljni, zato so že pred dvema tednoma začeli vzpostavitev mobilnih enot za cepljenje, "s katerim poskušamo priti do vsakega prebivalca", je spomnil. Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ta teden tako preusmerjajo mobilne enote na področja, ki so slabše cepljena.

Prejšnji teden so se sestali z Mladinskim svetom Slovenije ter skupaj poskušali najti najboljšo in najbolj varno pot do mladih, da se bodo odločili za cepljenje. Danes pa se minister sestaja tudi z družinskimi zdravniki, "ki imajo dostop do vsakega prebivalca Slovenije in lahko s svojim strokovnim znanjem pomembno nagovorijo slehernega od nas".

Pomemben del obvladovanja epidemije pa se je, kot je dejal minister, začel prejšnji teden z zagonom digitalnega covidnega potrdila. Do sobote je bilo s portala zVem prenesenih 21.000 potrdil. V poštne nabiralnike bodo v prihodnjih dneh potrdilo dobili vsi polno cepljeni, v nekaj dneh pa še cepljeni z enim odmerkom in prebolevniki. Po informacijah ministra bo v 14 dneh zaživela tudi posebna aplikacija za pametne telefone, ki bo omogočala dostop do zVem in hranjenje potrdila.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je v Sloveniji sicer cepljenih 47 odstotkov, z vsemi pa 37 odstotkov prebivalcev, starejših od 18 let.