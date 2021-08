Delta različica v 98 odstotkih, porast uvoženih okužb iz Hrvaške in Grčije

Vlada je pozno v noč sestankovala s strokovno skupino za covid-19 glede epidemioloških razmer doma in v tujini. Ugotavljajo, da je 98 odstotkov potrjenih primerov v Sloveniji delta različice, močan je porast okužb v Zahodni Evropi ter uvoz okužb iz Hrvaške in Grčije. "Okužbe s covidom-19 rastejo po celotni Evropi. Precepljenost za uspešno zaustavljanje delta variante je prenizka. Cepiva je dovolj, na voljo so tudi mobilne cepilne ekipe. Cepimo se in omogočimo normalno življenje in šolanje v jeseni," je ob tem dejal premier Janša.

Vlada Republike Slovenije je sinoči pretresala epidemiološko situacijo v državi in Evropi, je razvidno iz njenih objav na družbenem omrežju. Kot ugotavlja, delta različica koronavirusa predstavlja 98 odstotkov potrjenih primerov v Sloveniji, veliko okužb naj bi bilo uvoženih s Hrvaške in iz Grčije. Precepljenost je za zaustavljanje različice delta prenizka, opozarja. Vlada je na svojem profilu na družbenem omrežju zasedanje s strokovno skupino Ministrstva RS za zdravje (MZ), na čelu katere je Mateja Logar, pospremila še z besedami, da se okužbe z novim koronavirusom močno širijo po celi Evropi. Premier Janez Janša pa je zapisal, da je cepiva dovolj in da so na voljo tudi mobilne cepilne ekipe. Ob tem je pozval k cepljenju, da "omogočimo normalno življenje in šolanje v jeseni". PREBERI ŠE Sestanek delovne skupine: Pogoj PCT je neizogiben Predstavniki malega gospodarstva v delovni skupini, ki je bila vzpostavljena, da pretrese ukrepe za zajezitev širjenja virusa, pa so po včerajšnjem srečanju napovedali, da bi lahko vlada že včeraj odločala tudi o spremembi odloka, ki nalaga preverjanje pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v dejavnostih, kot je gostinstvo. Odlok naj bi bil sicer že v ustavni presoji. icon-expand