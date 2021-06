Delta različica virusa se širi, države se bojijo četrtega vala

Riccardo Riccardi , namestnik guvernerja regije, pristojen za zdravje, je poudaril, da je prav zaradi različic koronavirusa še toliko bolj pomembno sledenje. "Pa tudi to, da ljudje dejansko pridejo po drugo dozo cepiva. Samo na ta način bomo lahko še naprej nadzorovali širjenje okužb, zlasti tistih, ki so povezane z različnimi sevi," je dejal.

V Furlaniji-Julijski krajini je bilo od 96 novih okužb 35 primerov alfe, 25 delte in 2 primera različice gama, preostale vzorce so kategorizirali pod "drugo". 67 od 96 primerov se je okužilo znotraj družine, 12 okužb je povezanih z begunci, šest pa se jih je okužilo prek prijateljev, poroča Piccolo .

Glede pomembnosti drugega odmerka je Riccardi pojasnil, da je tistih, ki se med 12. in 21. junijem niso prišli cepit med 2,8 in 4,8 odstotka. Tistih, ki niso prišli po drugo dozo odmerka cepiva na osnovi mRNA, je 2,8 odstotka. Imeli so 46.403 pripravljenih odmerkov, dejansko cepljenih pa je bilo 45.106. Po drugi odmerek cepiva AstraZenece medtem ni prišlo 4,8 odstotka ljudi. Rezerviranih je bilo 12.652 odmerkov, uporabili pa so jih 12.044. Riccardi je dodal, da se akcija cepljenja sicer nadaljuje brez posebnih težav.

Portugalska se zaradi širjenja različice delta boji četrtega vala

Zaradi pospešenega širjenja delta različice novega koronavirusa, ki predstavlja več kot 60 odstotkov novih primerov v Lizboni, se Portugalska boji izbruha četrtega vala. Ker želijo preprečiti nadaljnjo širjenje virusa, so prejšnji konec tedna omejili potovanja med prestolnico in ostalim delom Portugalske.

"Skušamo odložiti prihod (različice delta) v druge regije države, tako da se lahko ljudje zaščitijo z okrepljenim cepljenjem," je v ponedeljek sporočila ministrica za zdravje Marta Temido. Opozorila je, da bodo morda uvedli dodatne omejitve. "Moramo oceniti situacijo in vse prosimo za podporo, da se čimbolj izognimo ukrepom, ki imajo hujše posledice za gospodarstvo in družbo," je dodala.

Različica delta je postala v zadnjem obdobju prevladujoča različica na širšem območju Lizbone. Novi koronavirus pa se širi zelo hitro, pred šestimi tedni so imeli v povprečju po 300 okužb dnevno, sedaj jih je po več kot 1100. Strokovnjaki svarijo pred eksponentno rastjo, saj da sprva številke rastejo postopoma, nato pa eksplodirajo.

Na Portugalskem, kjer živi 10 milijonov ljudi, je doslej prvi odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo 46 odstotkov prebivalstva, v celoti pa je cepljenih 29 odstotkov.