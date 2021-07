V tednu dni novih 70 primerov delta različice, prva primera delte plus v Sloveniji

Od prvega januarja letos do vključno 27. junija je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, skupaj s KISLD UKC Ljubljana in Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo s sekvenciranjem zaporedij celotnih genomov analizirali 9262 vzorcev, od tega je bilo 1667 genomov sekvenciranih v sodelovanju z ECDC. Dodatno so na KISLD sekvencirali še 496 vzorcev, skupno torej 9758 od tega 9566 iz leta 2021.

Zgolj v zadnjem obdobju, torej od 21. do 27. junija, so posekvencirali 146 vzorcev, izmed njih 99 iz sheme vzorčenja vseh PCR pozitivnih vzorcev in 47 vzorcev po naročilu epidemiologov.