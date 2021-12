Denarno nadomestilo zaradi karantene tudi za samozaposlene in kmete

V veljavo je stopil dopolnjeni zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki v primeru okužbe s koronavirusom ali zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene uvaja denarno nadomestilo tudi za samozaposlene, družbenike gospodarskih družb in kmete. Iz prvotnega zakona so namreč omenjene skupine izpadle. Del opozicije, ki je dopolnitev vložil v parlamentarni postopek, je to pripisal vladni napaki.

Samozaposlenih je v Sloveniji sicer približno 95.000, kmetov pa 21.000. Višina pomoči bo znašala 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma ne več kot 750 evrov v enem mesecu. Novela bo veljala tudi za nazaj, in sicer v obdobju od 1. julija dalje. Zakon velja do konca leta, a bo vlada ukrep nadomestila lahko podaljšala za največ šest mesecev.