Devet novih potrjenih okužb, na intenzivni negi ni več pacientov

Znani so novi podatki glede okužb z novim koronavirusom. V Sloveniji so v zadnjem dnevu opravili 625 testiranj, pri čemer je bil test pozitiven pri devetih osebah. Dobra novica je, da na intenzivni negi trenutno ni več pacientov, hospitaliziranih pa je sedem ljudi. Po eno novo okužbo so potrdili v Škofji Loki, Škofljici, Grosuplju, Kanalu, Mariboru in na Ravnah na Koroškem, tri nove pa v Kopru.

Pristojni so v soboto, 27. junija, opravili 625 testov, ob tem pa potrdili devet novih okužb. Tri nove okužbe so odkrili v Kopru, po eno pa v Škofji Loki, Škofljici, Grosuplju, Kanalu, Mariboru in na Ravnah na Koroškem. Na intenzivni negi trenutno ni pacientov, skupno pa je zaradi covida-19 hospitaliziranih sedem oseb. Čez vikend smo tako pri nas ob 1503 opravljenih testih odkrili 23 novookuženih, kar pomeni, da je v državi 86 aktivnih primerov.