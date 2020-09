Devet razvijalcev cepiv proti covidu-19 obljublja znanstveno integriteto

V skupni izjavi so farmacevtske družbe poudarile, da bodo cepivo, ki ga razvijajo, predložile v odobritev šele po tem, ko bo na podlagi obširnih in visoko kvalitetnih kliničnih testiranj dokazano, da so varna in učinkovita."Varnost in dobro počutje cepljenih posameznikov bosta vedno naša glavna prednostna naloga," so obljubili.

Izjavo so podpisali izvršni direktorji podjetij AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer in Sanofi."Podpisana biofarmacevtska podjetja želimo znova poudariti svojo zavezanost razvoju in testiranju potencialnih cepiv proti covidu-19 v skladu z visokimi etičnimi standardi in strogimi znanstvenimi načeli," so zapisali.

"Verjamemo, da bo ta obljuba prispevala k zaupanju javnosti v strog znanstveni in regulativni postopek, na podlagi katerega se ocenjujejo cepiva proti covidu-19 in bodo na koncu odobrena," so poudarili.