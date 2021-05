Devet večjih dogodkov, 60.000 udeležencev, 15 okužb

Britanske oblasti se pripravljajo na poletje, ko bodo načeloma dovolile organizacijo večjih javnih prireditev. Da bi ugotovili, ali so ti dogodki potencialno žarišče novega koronavirusa, so testno organizirali devet večjih druženj. Udeležilo se jih je skupno 60.000 ljudi, od tega so zabeležili 15 okužb z novim koronavirusom.

Kot poroča Sky News, so podatki pokazali, da se virus na dogodkih ni širil hitreje ali obširneje kot v splošni populaciji. Glede na statistiko v Veliki Britaniji na 100.000 prebivalcev zabeležijo 22 okužb.

Pilotni dogodki so med drugim vključevali tri nogometne tekme na stadionu Wembley – finala pokala FA se je udeležilo 21.000 ljudi – in podelitev glasbenih nagrad Brit Awards s 4000 udeleženci. V Liverpoolu so priredili več množičnih srečanj: glasbeni festival, kino na prostem in poslovni dogodek v zaprtem prostoru.