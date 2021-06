Do mobilne identitete smsPass tudi na cepilnih mestih in uradih Fursa

Če smo se prvo leto epidemije navadili, da brez zaščitne maske ne gremo več nikamor, je drugo leto covida-19 prineslo še potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. Vstopnico, ki počasi odpira vrata normalnosti, pa si lahko sami natisnete tudi imetniki smsPASSa. Po novem ga lahko pridobite tudi v cepilnem centru.

Na mestu, kjer navadno potekata cepljenje in testiranje, je zdaj pod modrim šotorom v Kočevju možno izpolniti tudi vlogo za pridobitev digitalnega potrdila oziroma smsPASSa. "Že prej smo imeli veliko vprašanj, kje bodo potrdila o cepljenju izdana in na kakšen način. Zdaj jim na licu mesta to razložimo in se pridejo identificirat oziroma naredit prvi korak za pridobitev smsPASSa," poveIvan Muhič, namestnik vodje cepilnega centra.

Občina nam je že ob začetku epidemije priskočila na pomoč, razlaga Muhič, in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Vsak dan tu sedita zaposlena na občini in ljudem pomagata izpolnjevati obrazce."Odzvali smo se že v četrtek in na cepilnem mestu organizirali prijavno točko. V dveh dneh smo zbrali 520 vlog, odziv je res neverjeten," dodaja Laura Horvat, višja svetovalka za zdravstvo in socialno varstvo.

Podoben pristop so prejšnji teden s pomočjo prostovoljcev ubrali tudi na Jesenicah, a očitno je šlo le za enkratno pomoč."Ko smo poslali elektronsko sporočilo na upravno enoto in jih povprašali o nadaljnjem sodelovanju, interesa ni bilo,"pojasniMaja Robič, vodja cepilnega centra ZD Jesenice.

Zdaj bodo ljudem pomagali na svoj način, in sicer boste lahko za 10 evrov dobili natisnjeno cepilno potrdilo. Pomembno pa je opozoriti, da gre pri cepilnem potrdilu in digitalnem potrdilu za dve različni zadevi. Z izpolnjenim obrazcem za pridobitev digitalnega potrdila, kot to počnejo denimo v Kočevju, opravite prvi korak do digitalnega potrdila.