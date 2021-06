Šter opozarja: Potrdilo PCT še ne velja v vseh državah EU

S potrdilom oziroma kartončkom, ki ga dobimo ob cepljenju proti covidu, do uvedbe digitalnega covidnega potrdila lahko potujemo na Hrvaško in na Madžarsko, za druge države pa je potrebno zdravniško potrdilo v vsaj dveh jezikih. "Potrdilo, ki je praviloma poleg slovenščine še v angleščini, po naših informacijah uporabljajo vse države EU, uporabljajo ga tudi nekatere države, s katerimi smo dosegli sporazum, to so Združeno kraljestvo, ZDA, Turčija, Rusija, Srbija," je pojasnil Šter.

Nekatere članice, med njimi sosednja Hrvaška, so digitalna covidna potrdila sicer že začele izdajati s 1. junijem. Na vprašanje, kdaj ga bo uvedla Slovenija, Šter odgovarja: "Vsekakor bo to do 1. julija, upamo, da čim prej, krog držav se veča in s tem tudi digitalna možnost uveljavljanja svobode potovanja."

Tehnična implementacija digitalnega potrdila po njegovem mnenju ne bi smela biti pretežek izziv. "Verjamem, da je možno razrešiti te zadeve, zlasti ker se radi pohvalimo, da imamo digitalizacijo države v malem prstu. Upam, da se bo res pokazalo, da je temu tako."

Bo pa na ravni EU treba odgovoriti na vprašanja, kot so na primer, kje je starostna meja tistih, ki bodo potrebovali to potrdilo, kaj se bo zgodilo z osebami, ki so prebolele covid-19 in so bile enkrat cepljene, ali pa so covid prebolele in jim to mora nekdo potrditi, ter kako bo to zapisano v QR-kodi. "Hudič se skriva v podrobnostih, vsa ta vprašanja morajo biti razrešena do 1. julija,"je poudaril Šter.