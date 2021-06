Digitalno potrdilo ni le prepustnica za poletne počitnice

Glede uvedbe digitalnega potrdila je vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter izrazil prepričanje, da bo Slovenija ujela rok in ga začela izdajati do 1. julija. Pri tem je poudaril, da bodo tisti, ki so poskrbeli za svoje zdravje, lahko potovali, potrdilo pomeni vrnitev v normalo in bo dodatna spodbuda turističnemu in gospodarskemu razvoju ter življenju v EU.

Tudi evropska poslanka Ljudmila Novak (EPP/NSi) je izrazila upanje, da bodo članice ujele rok za uvedbo potrdila, saj so počitnice pred vrati. Evropski poslanci so se trudili, da bi zakonodajni postopek stekel čim hitreje ter da bo potrdilo enotno za vse članice, da bi bilo danih več možnosti kot le cepljenje in da ne bi omejevalo svobode državljanom, pa tudi, da bo brezplačno in da bodo brezplačni testi.