Digitalno zeleno potrdilo do 21. junija?

Zeleno potrdilo naj bi dobili do 21. junija, do takrat lahko koronadokazila dobimo na portalu zVEM oziroma pri osebnem zdravniku. Potrdilo, s katerim izpolnjujemo tako imenovani pogoj PCT – da smo covid-19 preboleli, da smo cepljeni ali negativni na testu – bomo od ponedeljka potrebovali tudi za večji del javnega življenja pri nas. Kljub priporočilom ministrstva za zdravje, da naj bodo vsa potrdila brezplačna, pa jih nekateri zdravstveni domovi še naprej zaračunavajo.

Smo v fazi epidemije, ko so drobci normalnosti, kot je kosilo v restavraciji ali dopust na Hrvaškem spet možni, a je zanje treba predložiti dokazilo o cepljenosti, prebolelosti oziroma testiranju. Kar je za uporabnike portala zVEM enostavno in brezplačno, zato se zanimanje za pridobitev digitalnega potrdila, ki omogoča uporabo portala, povečuje.

Treba je bilo slediti nekim tehničnim navodilom, ki so jih naši računalničarji z lahkoto naredili in tudi stestirali. /.../ S tem želi Evropa v bistvu poenotiti režim na mejah in hkrati tudi pozitivno vplivati na to, da se večina ljudi cepi.

Tehnološko nevešči in tisti, ki nimajo računalnika, pa lahko dokazilo dobijo pri osebnem zdravniku, ki pa je ponekod plačljivo. V Kopru denimo kopija izvida stane 20 centov, potrdilo o prebolelosti pa 20 evrov.

"Če je na željo pacienta, ker ga denimo potrebuje zaradi potovanja ali nekih drugih zasebnih stvari, je to po navodilih ZZZS plačljivo," pove pomočnica direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu (ZD) Koper Vanja Kosmina Novak.

Na Zdravstveni zavarovalnici sicer zanikajo, da bi kadar koli dajali takšna navodila, saj da cene postavlja zdravstveno ministrstvo, ki pa je že sporočilo, da bi morala biti vsa potrdila brezplačna.

"Dostopi do kartona in do vsega morajo biti brezplačni, glede storitev v zdravstvenih domovih, je pa to storitev. Zdravnik porabi določen čas, mora opraviti storitev in ta pač stane toliko kot stane," po drugi strani odgovarja Krek.

A bi se bilo smiselno dogovoriti o enotnem sistemu, še dodaja prvi mož NIJZ. Prepričan je, da je rešitev v digitalnem zelenem potrdilu, ki bo brezplačno za vse, predvsem pa bo olajšalo poti zunaj Slovenije. Razen Madžarske, s katero je Slovenija podpisala vzajemni sporazum o priznavanju potrdil o cepljenju, je soseščina še vedno težko dosegljiva.

Tudi vodja konzularne službe na Ministrstvu RS za zunanje zadeve (MZZ) Andrej Šter razlaga, da je na primer zaradi slabših epidemioloških razmer na Hrvaškem za vrnitev v Slovenijo še vedno treba opraviti PCR-test. "Kot pravi notranji minister Aleš Hojs, bo tako vsaj še do naslednje sobote, ko bodo pristojni znova preučili stanje na Hrvaškem," dodaja. Je pa na Hrvaškem po njegovih besedah ugodno to, da se kot v državi Evropske unije lahko testira in s tem pride nazaj.

Avstrijci medtem še vedno vse, ki ne sodijo med izjeme, pošiljajo v 10-dnevno karanteno. Obvezno karanteno pa z nedeljo odpravljajo v Italiji, kamor bodo Slovenci lahko potovali s testom. A pozor, v Italiji se bodo morali testirati še enkrat.