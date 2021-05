Digitalno zeleno potrdilo dostopno na portalu zVem, treba bo imeti smsPass

Ministrstvu za javno upravo nalaga, da zagotovi vire in v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi omogoči oddajo pristopnega obrazca za prijavo smsPass na več točkah v Sloveniji, so sporočili po seji.

Do potrdila pa bodo lahko dostopali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do Centralnega registra podatkov o pacientih. Dostop bo možen tudi za pooblaščene osebe na NIJZ, ki bodo lahko na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti. Rešitev bo izdelana najkasneje do konca junija 2021.

Znaten delež prebivalstva bo želel potrdilo, nujno je, da se omogoči enostaven dostop do pridobitve identitete smsPass

Povečanje deleža uporabnikov identitete smsPass je ključno, saj bodo digitalno zeleno potrdilo za potovanje zunaj Slovenije uporabljali vsi testirani, cepljeni in prebolevniki,"zato je nujno, da se čim večjemu krogu prebivalcev zagotovi enostaven dostop do pridobitve varne elektronske identitete, da lahko do potrdila kadar koli dostopajo sami".

Da bi se administrativno razbremenilo izvajalce zdravstvene dejavnosti je nujno, da se"vmesni čas do začetka izdaje digitalnih zelenih potrdil izkoristi za omogočanje čim širše dostopnosti prebivalcev do mobilne identitete, ki bo omogočala samostojen dostop do potrdila kjer koli in kadar koli", še sporočajo iz vladnega urada za komuniciranje. Zato želijo zagotoviti čim širšo mrežo točk, kjer lahko osebe oddajo obrazce za pridobitev mobilne identitete smsPass.

Digitalno zeleno potrdilo sicer ne bo edino potrdilo, ki bo omogočalo prehod meje – še naprej bodo namreč zadostovala tudi dokazila, ki jih prebivalci uporabljajo že danes (potrdilo o cepljenju in podobno),"vendar kljub temu zaradi lastnosti covidnega potrdila, ki omogoča preverbo verodostojnosti in zato hitrejši in enostavnejši postopek pri prehodu meje, ocenjujemo, da bo delež prebivalcev, ki ga bodo hoteli imeti čim prej, znaten".

Kako pridobiti in aktivirati mobilno identiteto smsPass, lahko preberete na tej povezavi.