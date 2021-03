Dijak: Naše zborovanje nima političnega ozadja, hočemo le nazaj v šolo

"Verjamem, da lahko razumete, da ni in ne more biti prav, da se v suvereni in samostojni Republiki Sloveniji 30 let po razglasitvi njene državnosti dijakom pišejo kazni in vročajo sodni pozivi, ker so se zbrali na trgih in ulicah slovenskih mest, da bi zahtevali svojo pravico do izobraževanja in znanja. To preprosto ni pravično," je Fajonova zapisala v pismu predsedniku vlade in SDS Janezu Janši, predsedniku SMC Zdravku Počivalšku in predsedniku NSi Mateju Toninu.

Na njen poziv se je Janša odzval z besedami, da je prav, da v SD prevzamejo odgovornost za ravnanja, ki so jih povzročili s svojim javnim hujskanjem zoper preventivne ukrepe. "Dijakom ste izjemno slab vzor. Zberite denar in plačajte globe," je zapisal.

"Odziv me ne preseneča, je v njegovem stilu," je v oddaji dejala Fajonova. "Cinično, arogantno, pravzaprav je s tem odgovorom zelo jasno pokazal, da nima posluha, čuta za stiska mladih, in da odgovornost vedno prelaga na druge, namesto da bi tudi sam razmislil, kako lahko pristopi. Ko govorimo o pomilostitvah … vlada bi lahko stopila korak nazaj, Policija bi lahko izrekla samo opomin," je dejala.

"Prvi letniki niso še niti sedli v šolske klopi, da bi videli, kako je. Normalno je, da pozovejo vlado, da si želijo v šolo, želijo na fakultete, da si želijo izobraževanja. To, da jih na tak način kaznujejo, se mi ne zdi primeren ukrep," dodaja prva dama SD.