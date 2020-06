Dijaki jeseni nekaj časa v šoli, nekaj časa od doma?

Šolsko leto, katerega potek je epidemija koronavirusa dodobra spremenila, se končuje, številna vprašanja, kako bo potekalo naslednje, pa za zdaj ostajajo brez odgovora. A vse kaže, da se bodo vsaj dijaki še naprej izobraževali tudi od doma, na daljavo. Na ministrstvu za izobraževanje namreč načrtujejo model, po katerem bi dijake razdelili v skupine. Ena bi imela pouk na daljavo, druga pa v šoli, nato pa bi se zamenjali, poroča rtvslo.si. Za osnovnošolce naj bi pouk potekal normalno v šoli.

Ministrica Simona Kustec podrobnosti ne želi razkriti, a obljublja, da bodo imeli učitelji in drugi dovolj časa za pripravo na september. Že naslednji teden bo namreč, kot napoveduje, njeno ministrstvo osnovnim in srednjim šolam poslalo predloge za izvedbo pouka v novem šolskem letu.

Konec nenavadnega šolskega leta

Sredi marca so izobraževalne ustanove po državi zaprle svoja vrata. Doma je tako ostalo tudi 190.156 osnovnošolcev in 72.783 srednješolcev, ki so se morali spopasti s šolanjem na daljavo. Življenje se je v šole postopno začelo vračati sredi maja, izjema so dijaki prvih treh letnikov, ki so šolsko leto zaključili virtualno, na daljavo.

Zdaj jih čaka le še podelitev spričeval. Nekatere srednje šole jih bodo poslale po pošti, druge pa bodo dijake povabile v šolo, a bodo morale ob tem upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dijaki bodo spričevala v tem primeru prejemali po vnaprej določenem vrstnem redu. Prvi letniki jih bodo dobili jutri po 13. uri, dijaki tretjih in začetnih letnikov poklicno tehniškega izobraževanja v sredo dopoldne, dijaki drugih letnikov pa popoldne.

Šolsko leto se za učence od 1. do 8. razreda končuje 24. junija, za 9. razrede pa se je končalo teden prej, 15. junija.

Pouk na daljavo tudi jeseni?

Šole po vrnitvi vseh učencev v šole, opozarjajo, da vseh priporočil NIJZ ni mogoče izvajati. Če pouk v jeseni ne bo mogel steči vsaj približno tako kot pred epidemijo, je po prepričanju ravnatelja ljubljanske OŠ Livada Gorana Popovića bolje, da še naprej poteka na daljavo. Po mnenju predsednika združenja ravnateljev osnovnega šolstvaGregorja Pečana so največje težave pri prevozih, kosilih, jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in izbirnih predmetih, kjer je treba združevati več skupin. Zdi se mu smiselno, da ob morebitnem drugem valu epidemije ne bi zapirali države, ampak se omejili na posamezna žarišča.

V srednjih šolah večjih težav s poukom na daljavo niso zaznali. Še največ težav je takšno izobraževanje prineslo tam, kjer je potreben praktičen pouk, a so tudi to nekako rešili. Predsednica zveze srednjih šol Fani Al-Mansour je že pred dnevi povedala, da se pripravljajo tudi na možnost, da tak pouk jeseni nadaljujejo.