Po vrnitvi z maturantskega izleta okuženih več kot 50 slovenskih dijakov

Turistična agencija Mondial je v preteklem tednu organizirala maturantski izlet v Španiji za več kot 300 dolenjskih dijakov. Potem ko so se v soboto vrnili v Slovenijo, pa so med udeleženci v ponedeljek in torek potrdili več kot 50 okužb z novim koronavirusom. Epidemiologi ocenjujejo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta visokorizični stiki.

Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so bili v ponedeljek obveščeni o pozitivnih rezultatih hitrih antigenskih testov pri udeležencih maturantskega izleta v Lloret de Mar. Skupina 334 maturantov, pretežno z dolenjske regije, se je z maturantskega izleta v Španiji vrnila v soboto. V Španiji so od 27. junija do 3. julija bivali v hotelu Maria del Mar v kraju Lloret de Mar. V Slovenijo so se vrnili z avtobusi, skupina dijakov je v soboto potovala tudi z letalom iz Barcelone do Benetk. Epidemiologi ocenjujejo, da so vsi udeleženci tega maturantskega izleta visokorizični stiki.

icon-expand LLoret de Mar FOTO: Shutterstock

Epidemiološka služba je zaradi suma izbruha okužbe z novim koronavirusom takoj začela z zbiranjem informacij, trenutno obravnavajo več kot 50 udeležencev tega maturantskega izleta, pri katerih so v ponedeljek in torek laboratorijsko potrdili okužbo, in vse njihove kontakte. Ob tem na NIJZ navajajo, da so prejeli informacijo, da udeleženci od organizatorja maturantskega izleta Mondial niso prejeli obvestila epidemiološke službe NIJZ, ki ga je s prošnjo po posredovanju udeležencem poslala organizatorju. Ne glede na to je epidemiološka služba že pred tem sama začela z obveščanjem vseh udeležencev maturantskega izleta, so dodali.

Ob tem vsem mladim in tudi odraslim potnikom, ki potujejo v tuje kraje, priporočajo oz. svetujejo, naj se polno cepijo, saj na ta način zmanjšajo možnost okužbe in težjih oblik bolezni. Prav tako pa naj dosledno upoštevajo in sledijo vsem higienskim ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in navodilom držav, v katere potujejo. V Španiji so se epidemiološke razmere v zadnjih dneh občutno poslabšale, saj se je izrazito povečalo število novih okužb z novim koronavirusom, zlasti pri mladih.